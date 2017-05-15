Белый дом: действия КНДР угрожают России

«Нет сомнений, что Северная Корея продолжает угрожать США, нашим союзникам Японии и Южной Корее, и их соседям, включая и Китай, и Россию. Мы призываем всех в регионе, в особенности Китай и Россию, сделать все, что возможно, относительно санкций, чтобы помочь тем самым разрешению ситуации и возвращению стабильности на полуостров», — заявил Спайсер.

В ночь с 13 на 14 мая КНДР провела новый запуск ракеты. Ракета пролетела порядка 800 метров и упала в Японском море в 400 километрах от Корейского полуострова. В российском оборонном ведомстве заявили, что пуск не представлял угрозы России. Однако президент России Владимир Путин отметил, что подобные действия провоцируют эскалацию конфликта на Корейском полуострове. С осуждением ракетного пуска выступил генсек Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гуттереш.