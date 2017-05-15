Боевики ИГИЛ затопили Ракку

Террористы запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ) открыли дамбу в реке Еффрат и затопили город Ракку. Об этом сообщает местное издание Raqqa Sl в своем аккаунте в Twitter

«Так выглядят западные районы Ракки после того, как ИГ сбросил воду с дамбы», - говорится в публикации.

Сброс воды вызвал разрушение моста Сбания. В настоящее время курдские отряды ведут наступление на Ракку, считающуюся «столицей боевиков». За время наступления «Сирийские демократические силы» освободили 13 деревень и уничтожили 311 террористов.