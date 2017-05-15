Украина заявила об угрозе наступления России из Крыма

Госпогранслужба Украины заявила, что Россия якобы готовится к наступлению из Крыма. «Авральное наращивание военного потенциала России» в Крыму, «характер вооружения на полуострове говорит о том, что государство-агрессор готовится отнюдь не к обороне, а к дальнейшему наступлению», заявляют в украинском ведомстве, ссылаясь на неких «экспертов», передает УНИАН.

Украинские пограничники беспокоятся в связи с мониториноговыми полетами у границы вертолетов Ми-8, а также передвижениями в Черном море катеров российской береговой охраны. А российские самолеты, по мнению стражей украинских рубежей, «летают слишком низко».

С марта российские войска возобновили также использование аэростата «Рысь», отметили в украинском ведомстве.

Все эти действия, заявляют в украинском ведомстве, «угрожают» не только Украине, но и всем странам черноморского бассейна (каким образом угрожают – не уточняется).