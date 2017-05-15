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Меркель ответила на слова Ле Пен об управлении Францией
Ангела Меркель не станет указывать французским властям, как им следует поступать. С таким заявлением выступила сама федеральный канцлер Германии. Ее слова передает РБК со ссылкой на агентство Reuters.
«Я — последняя, кто будет говорить Франции, что она должна или не должна делать», — заявила Меркель.
Таким образом политик ответила на заявление лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен о том, что Францией «будет управлять женщина при любых результатах президентских выборов» – либо она, либо Меркель. Свое заявление бывшая кандидат на пост президента Франции сделала 3 мая во время теледебатов. 15 мая Ангела Меркель и победивший на выборах Эмманюэль Макрон проведут встречу в Берлине. 39-летний политик одержал победу, набрав во втором туре 66,10% голосов французских граждан.
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