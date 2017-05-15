Меркель ответила на слова Ле Пен об управлении Францией

Ангела Меркель не станет указывать французским властям, как им следует поступать. С таким заявлением выступила сама федеральный канцлер Германии. Ее слова передает РБК со ссылкой на агентство Reuters

«Я — последняя, кто будет говорить Франции, что она должна или не должна делать», — заявила Меркель.