О чем умолчал Порошенко: президенту Украины предрекли судьбу Ющенко

Президент Украины Петр Порошенко дал пресс-конференцию, приуроченную к введению безвизового режима с Евросоюзом . В ходе мероприятия он заявил, что республика окончательно порвала с «русским миром», Виктору Януковичу , развязавшему войну на Донбассе, нет прощения, а все зло в стране от России, которая не хочет выполнять Минские соглашения.

По словам Порошенко, основные заявления о том, как и куда будет двигаться Украина, он сделает осенью в своем послании Верховной Раде . Пока же он рад тому, что Европа теперь простирается «от Лиссабона до Харькова».

Он похвалил генпрокурора Юрия Луценко за уголовное дело против своего предшественника Виктора Януковича, который якобы пригласил российскую армию на Украину. По мнению Порошенко, этому поступку не может быть прощения, поскольку теперь войну на Донбассе не могут остановить даже Минские соглашения. В связи с этим Киев возлагает все свои надежды на Вашингтон, где в ближайшее время должны выбрать спецпредставителя по работе с Украиной.

Тема российской агрессии получила свое развитие даже в вопросе о семье Порошенко. В частности, ему пришлось извинять за своего 15-летнего сына, который на Хэллоуин одел футболку с надписью «RUSSIA». Порошенко заверил, что отругал ребенка, и тот больше не допустит такой оплошности.

Порошенко заверил, что борется с коррупцией, расследует убийство журналиста Павла Шеремета и делает украинские СМИ более свободными, а все, кто считает иначе, заблуждаются. Однако местные журналисты с этим не согласны. Они жаловались, что президент избегал острых вопросов и предпочитал рассказывать о Евровидении, а не о проворовавшихся чиновниках и своих сомнительных финансовых операциях.

Как рассказал украинский журналист Михаил Ткач, у задавших вопрос сразу же отбирали микрофон, тем самым лишая представителей СМИ возможности указывать президенту на то, что он говорит совершенно не о том, о чем его спрашивали. В социальных же сетях многие возмутились, почему журналисты спрашивают об одежде сына президента, но молчат о развязанном ветеранами АТО беспределе в отношении инакомыслящих.

Зачем главе государства решил организовать такую пресс-конференцию, «МК» выяснил у экспертов:

- Сложилось ощущение, что нынешнюю пресс-конференцию готовили давно и очень тщательно, причем работа проводилась не только с главой государства, но и с журналистами. Возможно, Порошенко надеется принять участие в досрочных выборах главы государства, так как только в этом случае у него есть шанс победить на фоне таких же непопулярных соперников. При этом, если ничего не изменится, уже через два года он повторит путь Виктора Ющенко , который набрал меньше 6% при попытке переизбраться на второй срок. Пресс-конференция была нужна Порошенко для того, чтобы он мог показать свои достижения на посту главы государства. Его главным завоеванием является безвиз, но так как все остальные вопросы полностью провалены, он вынужден выдавать отмену виз с Евросоюзом за евроинтеграцию.

Денис ДЕНИСОВ , директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии: