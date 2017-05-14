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Партия Меркель выиграла региональные выборы
Партия Христианско-демократический союз (ХДС), которую возглавляет действующий канцлер Германии Ангела Меркель, лидирует на региональных выборах.
Генсех ХДС Петер Таубер сообщил журналистам, что партия намерена выиграть выборы в бундестаг в сентябре, поэтому сразу после празднования этой победы начнется "серьезная работа во благо Германии".
По последним данным, ХДС набирает 34,3% голосов, на втором месте – Социал-демократическая партия Германия (СДПГ) с 30,6 % голосов.
Как сообщает избирком, всего в голосовании приняли участие 65,5% граждан, что на 6% больше, чем в предыдущих выборах в 2012 году.
Напомним, президент России Владимир Путин встретился с Ангелой Меркель 2 мая в Сочи для переговоров о пробуксовке Минских соглашений.
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