Партия Меркель выиграла региональные выборы

Партия Христианско-демократический союз (ХДС), которую возглавляет действующий канцлер Германии Ангела Меркель , лидирует на региональных выборах.

Генсех ХДС Петер Таубер сообщил журналистам, что партия намерена выиграть выборы в бундестаг в сентябре, поэтому сразу после празднования этой победы начнется "серьезная работа во благо Германии".

По последним данным, ХДС набирает 34,3% голосов, на втором месте – Социал-демократическая партия Германия (СДПГ) с 30,6 % голосов.

Как сообщает избирком, всего в голосовании приняли участие 65,5% граждан, что на 6% больше, чем в предыдущих выборах в 2012 году.