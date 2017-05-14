"То, что происходит сейчас, - лидер расследования о потенциальном сговоре между Россией и штабом Трампа был уволен. Таким образом россияне должны это воспринимать, как, знаете, еще одну победу на табло", - сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет как можно скорее определиться с кандидатурой нового главы Федерального бюро расследований (ФБР).