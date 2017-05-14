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Экс-глава разведки США назвал увольнение Коми "победой России"
Бывший глава национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что "Россия, вероятно, видит" увольнение экс-директора ФБР Джеймса Коми "как еще одну победу". Об этом он сказал в эфире телеканала ABC News.
"То, что происходит сейчас, - лидер расследования о потенциальном сговоре между Россией и штабом Трампа был уволен. Таким образом россияне должны это воспринимать, как, знаете, еще одну победу на табло", - сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет как можно скорее определиться с кандидатурой нового главы Федерального бюро расследований (ФБР).
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