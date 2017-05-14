Глава МИД Украины заявил о желании США оказывать давление на Россию

«Один из главных политических сигналов — и это тоже очень важно — это реальное желание присоединиться к давлению на Россию. Есть очень интересные идеи, только я об этих интересных идеях смогу сказать позже, когда согласуем со всеми партнёрами. И, конечно, любые моменты нужно будет согласовать с Германией и с новоизбранным президентом Франции», — рассказал Климкин.

Дипломат отметил, что у США есть рычаги влияния, и их нужно использовать совместно с ЕС и странами «большой семёрки».

«Конечно, есть экономические рычаги давления и санкции — это только одно измерение того, что может предприниматься в дальнейшем», — заявил Климкин.

Ранее Климкин заявил, что Украина не платила за его встречу с Трампом.