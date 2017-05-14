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СБ ООН проведет экстренное заседание в связи с ракетными испытаниями КНДР
Фото: AFP 2017 / Jung Yeon-Je
Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с очередным ракетным испытанием КНДР, сообщили в постпредстве Уругвая при ООН. Уругвай является председателем Совета в мае.
По предварительной информации, встреча запланирована на вторник, 16 мая.
В ночь на воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно, вне экономической зоны Японии. Высота полета, по данным японского правительства, составила более двух тысяч километров.
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