СБ ООН проведет экстренное заседание в связи с ракетными испытаниями КНДР

Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с очередным ракетным испытанием КНДР, сообщили в постпредстве Уругвая при ООН. Уругвай является председателем Совета в мае.

По предварительной информации, встреча запланирована на вторник, 16 мая.

В ночь на воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно, вне экономической зоны Японии. Высота полета, по данным японского правительства, составила более двух тысяч километров.