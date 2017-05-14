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Порошенко прокомментировал выходку голого пранкера на Евровидении
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал скандальный инцидент, произошедший во время финала «Евровидения». Накануне блогер Виталий Cедюк выбежал на сцену во время выступления победительницы прошлогоднего конкурса Джамалы с флагом Австралии и спустил штаны.
«Я думаю, что очень плохо, когда таким образом люди находят возможность самовыражаться. 200 млн смотрят Украину, десятки тысяч человек, включая волонтеров, приложили усилия, чтобы не просто сделать этот праздник, а показать Украину миру. Тут вылезает одна задница, которая думает, что это то, что мир должен видеть с Украины», — цитирует Порошенко телеканал «112 Украина».
Ранее сообщалось, что Седюк был задержан охраной конкурса и отправлен в изолятор временного содержания. «В порядке ст.208 КПК Украины задержан на 72 часа до суда, который выберет ему завтра меру пресечения по статье 296 ч.3 (хулиганство с отягчающими) - от штрафа до пяти лет лишения свободы», — написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
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