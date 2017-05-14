Тиллерсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что нынешние российско-американские отношения не отвечают интересам американцев. «Думаю, что многие видят, что это не полезно для мира. Определенно не полезно для нас, для американцев, для интересов нашей национальной безопасности, чтобы эти отношения оставались на таком низком уровне. Сможем ли мы это исправить — посмотрим», — заявил он телеканалу NBC

Вместе с тем он отметил, что скептически относится к термину «перезагрузка». «Я полагаю, что терминами вроде "перезагрузка" злоупотребляют. Нельзя сделать перезагрузку, нельзя стереть прошлое и нельзя начать с чистого листа… Мы начинаем с того листа, который есть», — сказал Тиллерсон.

Он также отметил, что российское вмешательство в выборы в США в 2016 году «хорошо задокументировано», добавив, что «есть целый ряд важных вопросов, которые нужно решить в отношениях США и России».