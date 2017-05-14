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Порошенко обрушился с критикой на сына
Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что сделал внушение сыну из-за футболки с надписью «Russia», которую тот надел. Фотография разошлась по сети и попала в СМИ, вызвав критические комментарии украинцев, сообщает РИА Новости.
Он также упомянул, что футболка была надета его сыном в качестве костюма на Хэллоуин. Однако в обычной жизни, как подчеркнул украинский президент, его сын эту майку не носит.
«Я расцениваю, что даже на Хэллоуин такое поведение неприемлемо, поэтому поводу у меня был разговор с моим 15-летным сыном. Я вас заверяю, я нашел правильные слова для того, чтобы он все понял», — заявил президент Украины.
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