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Тиллерсон: "вмешательство России" в выборы "хорошо задокументировано"
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что российское вмешательство в выборы в США в 2016 году «хорошо задокументировано». Он также отметил, что «есть целый ряд важных вопросов, которые нужно решить в отношениях США и России».
«Очевидно, что вмешательство в выборы – один из них. Я думаю, это было хорошо задокументировано, и мы очень хорошо понимаем природу этого вмешательства здесь и где-либо еще», — заявил он телеканалу NBC.
Накануне Нового года из Вашингтона и Сан-Франциско было выслано 35 российских дипломатов. Им дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Незадолго до этого администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и предполагаемые кибератаки.
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