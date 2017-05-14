Лукашенко прибыл на форум в Китае с сыном

Отец и сын Лукашенко вместе приехали в Дом народных собраний, где должен пройти ужин и концерт. Мальчик был одет в серый костюм и синюю рубашку.

Президент Белоруссии и его сын сфотографировались с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань. Николай подарил ей шкатулку. Женщина в ответ поцеловала мальчика в обе щеки. Два года назад Лукашенко приезжал в Китай с сыном на парад по случаю 70-летия победы китайского народа в войне сопротивления с Японией.