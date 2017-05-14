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Лукашенко прибыл на форум в Китае с сыном
На торжественный приём по случаю проведения форума «Один пояс — один путь» в Пекине президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал с 12-летним сыном Николаем, сообщает РИА Новости.
Отец и сын Лукашенко вместе приехали в Дом народных собраний, где должен пройти ужин и концерт. Мальчик был одет в серый костюм и синюю рубашку.
Президент Белоруссии и его сын сфотографировались с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань. Николай подарил ей шкатулку. Женщина в ответ поцеловала мальчика в обе щеки. Два года назад Лукашенко приезжал в Китай с сыном на парад по случаю 70-летия победы китайского народа в войне сопротивления с Японией.
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