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Олланд покинул резиденцию президента Франции после передачи власти Макрону

Макрон вступил в должность президента Франции
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Франсуа Олланд передал полномочия президента Франции Эммануэлю Макрону и покинул Елисейский дворец. Сегодня здесь проходит церемония передачи власти и инаугурация нового президента страны, сообщает РИА Новости.
В 10.00 (11.00 мск), кортеж Макрона прибыл во дворец. На крыльце его встретил Олланд. Пожав другу другу руки, политики ушли на переговоры, которые длились час, вместо предполагаемых 30 минут. Когда они завершились, бывший и новоизбранный президент прошли по ковровой дорожке во дворе к автомобилю Citroen DS5 Олланда. Под аплодисменты он покинул свою бывшую резиденцию.
Макрон наблюдал за отъездом машины, затем простоял на крыльце дворца за руку с женой еще около минуты.
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РИА Новости
Франсуа Олланд Эммануэль Макрон
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