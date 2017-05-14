Олланд покинул резиденцию президента Франции после передачи власти Макрону

В 10.00 (11.00 мск), кортеж Макрона прибыл во дворец. На крыльце его встретил Олланд. Пожав другу другу руки, политики ушли на переговоры, которые длились час, вместо предполагаемых 30 минут. Когда они завершились, бывший и новоизбранный президент прошли по ковровой дорожке во дворе к автомобилю Citroen DS5 Олланда. Под аплодисменты он покинул свою бывшую резиденцию.

Макрон наблюдал за отъездом машины, затем простоял на крыльце дворца за руку с женой еще около минуты.