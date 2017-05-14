Китай призвал к сдержанности после нового ракетного пуска КНДР

Китай призвал к сдержанности после пуска КНДР ракеты и предостерег от эскалации напряженности в регионе, передает агентство Рейтер со ссылкой на МИД КНР.

"В соответствующих резолюциях Совета Безопасности есть четкие правила об использовании КНДР технологии баллистических ракет для проведения пусков. Китай выступает против пусковой деятельности КНДР, которая противоречит резолюциям Совета Безопасности", — говорится в полученном агентством заявлении МИД Китая.

"В настоящее время ситуация на (Корейском) полуострове сложная и деликатная, и все соответствующие стороны должны проявлять сдержанность и не делать ничего, что может усугубить напряженность в регионе", — говорится в заявлении.

В ночь на воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно вне экономической зоны Японии. Высота полета, по данным японского правительства, составила более 2000 километров. Пуск был произведен по навесной траектории, под намеренно большим углом, чтобы увеличить высоту, сократив таким образом расстояние от места пуска до точки падения. Если бы при пуске ракете была задана обычная траектория, дальность полета могла бы превысить 4000 километров. Японские военные анализируют тип ракеты. В то же время правительство Японии сообщило, что информации об ущербе, причиненном японским морским и воздушным судам, не поступало. В заявлении администрации США говорится, что ракета упала вблизи границ США, "ближе к России, чем к Японии".

С 2006 года СБ ООН принял шесть резолюций в отношении КНДР, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных разработок. Две последние — номер 2270 и 2321 были приняты в 2016 году и значительно ужесточили действующий режим санкций против Пхеньяна, включая меры в области торговли, экспорта ископаемых, покупки оружия и банковского сектора.