Япония заявила о необходимости сотрудничать с РФ и КНР по КНДР

Японцам нужна поддержка международного сообщества, в том числе России и Китая, для решения северокорейской проблемы. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга.

По данным Токио, КНДР сегодня провела запуск баллистической ракеты из района города Кусон. Ракета пролетела около 800 километров и упала в 400 километрах от основной территории Японии.

"Сейчас нам необходимо собрать и проанализировать многочисленные данные (о запуске ракеты), - сказал Суга на экстренной пресс-конференции. - Нам нужно заручиться поддержкой США, Южной Кореи, а также Китая и России, и в тесном сотрудничестве реагировать на проблему Северной Кореи".