Ракета КНДР пролетела, предположительно, 30 минут и упала в Японском море

Япония осудила очередное испытание КНДР, предположительно, баллистической ракеты, заявил в воскресенье генсек японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Крайне проблематичные действия, это явное нарушение резолюций СБ ООН ", — приводит агентство Киодо слова Суги.

Он отметил, что ракета КНДР пролетела, предположительно, 30 минут и упала в Японское море, но не достигла исключительной экономической зоны Японии.