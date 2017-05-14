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Власти Японии заявили, что дальность полета ракеты КНДР составила 800 км

Ракета КНДР пролетела 800 км — Япония
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Дальность полёта ракеты, которую запустила КНДР, составила 800 км. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.
«В 5:28 (23.28 мск) Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон. Ракета пролетела 30 минут, дальность полёта составила 800 километров», — цитирует РИА Новости генерального секретаря.
По его словам, ракета «упала в Японском море в 400 км к востоку от Корейского полуострова».
«Мы предполагаем, что она упала не в особой экономической зоне Японии», — подчеркнул он.
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