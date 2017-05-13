В ЛНР перехватили переписку, связанную с подрывом машины ОБСЕ

В распоряжение Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики попала смс-переписка, в которой идет речь о подрыве машины СММ ОБСЕ 23 апреля на территории ЛНР, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко

"Вчера при анализе перехваченных патриотами с серверов украинских операторов материалов смс-переписки, нашими сотрудниками были выявлены сообщения о подрыве машины Миссии ОБСЕ 23 апреля на территории ЛНР", — рассказал Марочко.

По данным ведомства, в сообщениях от 7 мая 2017 года подтверждаются "совместные действия украинских спецподразделений и СБУ по скрытию доказательств их причастности к террористическому акту".

"Указываются позывные и имена сотрудников, причастных к проведению этой операции, а также ставится задача на уничтожение автомобиля УАЗ, на котором передвигалась диверсионно-террористическая группа при выдвижении к месту подрыва патруля ОБСЕ", — уточнил спикер.

Он подчеркнул, что по результатам анализа закодированной переписки можно судить, что действовали несколько специальных групп, каждая из которых имела отдельную задачу: одна — на подготовку разведывательных данных для диверсии, другая — на обеспечение выхода группы непосредственных исполнителей-подрывников на украинскую территорию, третья — на наблюдение и отслеживание реакции сотрудников СММ ОБСЕ и подразделений Народной милиции после подрыва автомобиля.

"Одна из групп, которая должна была скрыть улики, продолжала находиться в ЛНР после подрыва автомобиля миссии. Также упоминается, что в одной из групп, видимо при отходе группы диверсантов на территорию, подконтрольную ВС Украины, один из военнослужащих получил ранение", — рассказал Марочко. Представитель оборонного ведомства отметил, что украинское командование спецслужб положительно оценило результаты "провокации, направленной на обвинение ЛНР в гибели сотрудников миссии ОБСЕ".

"Эти материалы будут тщательно изучены правоохранительными органами ЛНР и проверены оперативным путем для их использования при расследовании террористического акта", — подчеркнул спикер.

Марочко предоставил журналистам фрагменты переписки, о которой вел речь.