Украине напомнили о необходимости выплатить $20 млрд

Украина должна выплатить более 20 млрд долларов долга в течение 4 лет. Такую цифру приводит международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, сообщает «Интерфакс-Украина»

Только в текущем году Киев должен полностью рассчитаться с краткосрочными обязательствами по суверенному долгу. Эксперты агентства оценивают его в 2,6 миллиарда долларов. В следующем году придется выплатит еще 3,9 миллиарда.

При этом S&P не учитывает имеющийся у Украины большой долг перед Россией — еврооблигации на 3 млрд евро.

Агентство отмечает, что положение Киева может значительно ухудшиться, поскольку выплаты основной суммы долга по суверенным еврооблигациям (7,5 миллиарда в 2019 году) целиком зависят от Международного валютного фонда. МВФ требует от властей проведения реформ.

В апреле Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2017 году с 4% до 2%. Ключевыми рисками для экономики страны являются конъюнктура внешних рынков и торговая блокада в Донбассе, считают эксперты.