Американский генерал оценил украинский вклад в «Сильную Европу»

Главнокомандующий сухопутныыми войсками США в Европе генерал Бен Ходжес похвалил украинские экипажи, занявшие пятое место на танковых соревнованиях НАТО Strong Europe Tank Challenge.

Как сообщает официальный аккаунт Генштаба ВСУ в Facebook , украинская команда по танковому биатлону хоть и заняла пятое место из шести команд, но показала достойные похвалы американского генерала результаты в стрельбе штатными снарядами и снискала авторитет у других экипажей НАТО за свой «боевой опыт».

«Украинские солдаты единственные среди участников соревнований, кто имеет реальный, настоящий боевой опыт. Все прислушиваются к их опыту и он является чрезвычайно полезным для всех участников соревнований», - отметил Ходжес.