Американские СМИ рассказали об «атмосфере полного уныния» в Белом доме

После увольнения директора ФБР Джеймса Коми администрация президента США погрузилась в атмосферу полного уныния, большая часть советников Дональда Трампа оказалась застигнута врасплох этим решением, сообщает CNN со ссылкой на конфиденциальные беседы с сотрудниками Белого дома. Согласно их сведениям, сам Трамп в течение этой недели практически не покидал Белый дом и старался лишний раз не попадаться на глаза многочисленным советникам и помощникам.

Отмечается, что советникам «крайне трудно выработать общую линию» относительно увольнения Коми. Решение это не было согласовано заранее, принято единолично Трампом и спровоцировало возмущение и негативную реакцию в Конгрессе и СМИ США, передает ТАСС

Эту неделю сотрудники Белого дома назвали худшей за все время президентства Трампа, стиль руководство которого до этого считался рискованным, но продуктивным. Теперь степень риска Трампа оценивают гораздо выше, так как он создает непреодолимые трудности не только себе, но и сотрудникам аппарата администрации, сообщает CNN. В итоге многие сотрудники администрации к концу недели были «морально истощены».

Коми был отправлен в отставку 9 мая. Трамп заявил, что он не справляется со своими обязанностями.