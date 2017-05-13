Украине напомнили о необходимости выплатить 20 миллиардов долларов

Выплаты Украиной основной суммы долга и процентов по обязательствам в течение четырех лет оцениваются более чем в 20 миллиардов долларов. Такая оценка содержится в обзоре международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, пишет «Интерфакс-Украина»

При этом ожидается, что Киев полностью выполнит свои краткосрочные обязательства по суверенному долгу в нынешнем году (по расчетам S&P, стране предстоит выплатить 2,6 миллиарда долларов) и в следующем (3,9 миллиарда).