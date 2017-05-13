ЦБ зафиксировал массовые хакерские атаки на российские банки

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ) фиксировал массовые рассылки банкам вредоносного программного обеспечения, но ресурсы кредитных организаций не скомпрометированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

"ФинЦЕРТ фиксировал массовые рассылки банкам вредоносного программного обеспечения первого и второго типа. Вместе с тем, фактов компрометации ресурсов кредитных организаций не зафиксировано", — сказали в Банке России.

При этом отметили, что ФинЦЕРТ еще в середине апреля направлял участникам информационного обмена информацию о признаках компрометации и методах выявления и противодействия вредоносному программному обеспечению типа "шифровальшик". Кроме того, в начале мая подобное уведомление было разослано в отношении иного типа вредоноса (cobalt strike).

Разработчики антивируса Avast ранее сообщили о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, Украине и на Тайване.

В свою очередь в "Лаборатории Касперского" сообщили, что зафиксировали около 45 тысяч попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

Ряд российских СМИ сообщил, что хакеры атаковали компьютеры силовых ведомств РФ, в частности, Следственного комитета и МВД.