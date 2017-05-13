В Госдуме предложили Киеву убрать из конституции раздел о Крыме

Ранее официальное интернет-представительство президента Украины сообщило, что Конституционная комиссия создала рабочую группу по наработке предложений изменений и дополнений в конституцию Украины относительно автономной Республики Крым (раздел 10 основного закона). В состав группы вошли ведущие украинские ученые-конституционалисты и народные депутаты — представители парламентских фракций. Первое заседание намечено на 22 мая.

"С учетом нынешних реалий и российского статуса Крыма, конституция Украины устарела ровно на три года. Рабочей группе стоит думать не над дополнениями и изменениями к десятому разделу Конституции, а внести поправки по его упразднению, в противном случае основной документ страны выглядит не более чем фейк", — сказал РИА Новости Бальбек.

Он призвал украинских политиков "не пребывать в несбыточных иллюзиях" и не обманывать свой народ относительно претензий на Крым. "Все попытки спекуляций вокруг статуса Крыма на Украине не будут иметь никаких правовых последствий", — подчеркнул депутат.