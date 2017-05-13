Минобороны: обстановка в зонах деэскалации в Сирии стабильна

Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, говорится в информационном бюллетене Минобороны России

«Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 8 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск — 4, Латакия — 2, Хама — 2. Турецкой частью представительства зафиксировано 3 нарушения, из них в провинциях: Деръа — 1, Идлиб — 1, Хомс — 1», — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок « Джабхат ан-Нусра » и «Исламское государство»*.

3 и 4 мая в Астане состоялись межсирийские переговоры, по итогам которых страны-гаранты — Россия, Турция и Иран — подписали меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. Дамаск поддержал данное предложение.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ), «Джабхат ан-Нусра» — террористические группировки, запрещённые на территории России.