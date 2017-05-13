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Трамп прокомментировал ситуацию с российским фотографом, снимавшим в Белом доме
Президент Дональд Трамп считает, что реакция СМИ США на тот факт, что фотокорреспондент ТАСС вел фотосъемку в Овальном кабинете Белого дома во время встречи главы американского государства с главой российского МИД Сергеем Лавровым, была чрезмерной. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, сообщает ТАСС.
Речь идет о фоторепортаже репортера ТАСС Александра Щербака, сделанном после встречи. "Они сделали фото, мы сделали фото, мы опубликовали снимки. Они преувеличили важность этого", - сказал президент США, добавив, что все знали, что он приедет, планировалось, что он придет", - добавил Трамп, говоря о визите Лаврова.
Ранее представители американской администрации отметили, что, разрешив фотокорреспонденту ТАСС провести протокольную съемку встречи Трампа и Лаврова в Овальном кабинете Белого дома, действовали в соответствии с правилами и нормами. Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс отметила, что "надлежащий протокол был соблюден при этих процедурах".
В таком же духе высказалась и официальный представитель МИД России Мария Захарова, уточнив, что и съемка встречи, и публикация фотографий были произведены с соблюдением всех предусмотренных сторонами формальностей, а списки, где было и имя фотографа, были предоставлены американской стороне заранее. Формат съемки не предполагал засекречивания фотографий (не верю, что пишу это: в США СМИ возмущены публикацией официальных фотографий!!!). Американская сторона не обращалась с просьбой не публиковать фотографии", - указала Захарова.
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