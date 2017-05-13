Трамп прокомментировал ситуацию с российским фотографом, снимавшим в Белом доме

Речь идет о фоторепортаже репортера ТАСС Александра Щербака, сделанном после встречи. "Они сделали фото, мы сделали фото, мы опубликовали снимки. Они преувеличили важность этого", - сказал президент США, добавив, что все знали, что он приедет, планировалось, что он придет", - добавил Трамп, говоря о визите Лаврова.

Ранее представители американской администрации отметили, что, разрешив фотокорреспонденту ТАСС провести протокольную съемку встречи Трампа и Лаврова в Овальном кабинете Белого дома, действовали в соответствии с правилами и нормами. Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс отметила, что "надлежащий протокол был соблюден при этих процедурах".