Трамп: директора ФБР перед увольнением ненавидели и республиканцы, и демократы

По мнению Трампа, в отношении Коми имел место "ужасный уровень ненависти". "В особенности, это было справедливо в период, когда он слишком мягко обошелся с Хиллари Клинтон , он сделал ей такую поблажку, каких никто никому не делал", - добавил хозяин Белого дома. Американский лидер выразил уверенность в том, что Клинтон, ранее являвшаяся кандидатом в президенты США от демократов, заслуживала наказания в связи с допущенными ею нарушениями правил служебной переписки, однако Коми посчитал, что в отношении нее не следует выдвигать обвинений.

Трамп отправил директора ФБР в отставку в минувший вторник. Как сообщалось ранее, принять такую меру ему посоветовали генеральный прокурор США и его заместитель, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет, он был назначен руководителем ФБР летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы

При Коми было открыто дело о нарушениях Хиллари Клинтон правил служебной переписки. Позже Клинтон обвинила Коми в том, что именно это расследование стало причиной ее поражения на выборах. На посту главы ФБР Коми также руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.