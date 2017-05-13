В Литве хотят убрать из центра города братские могилы советских солдат

В мэрии литовского города Шяуляй раздумывают о том, как убрать из центра города братские могилы советских солдат. В мэрии в связи с предстоящей реконструкцией центральной площади города обсуждают их судьбу, передает «Интерфакс»

Пока в утвержденном плане облагораживания площади не предусмотрена реконструкция почти одной пятой территории, где стоит обелиск, посвященный погибшим советским воинам, и находятся захоронения. Городские власти хотят прийти к политическому соглашению.

«Мы прекрасно понимаем геополитические и щепетильные вопросы, поэтому идут дискуссии членов горсовета, обсуждаются решения. Мы также проконсультируемся с российским посольством и с нашим МИДом », - сообщил вице-мэр города Домас Гришкявичюс.

ПО его словам, рассматриваются три варианта. Первый - не реконструировать часть площади, где находится захоронение. Второй - провести археологические работы и перенести могилы советских солдат, которые после завершения реконструкции дорожки окажутся под ней. В таком случае будет решаться вопрос и о переносе обелиска. Третий - провести реконструкцию с переносом всех находящихся там могил и обелиска.

Площадь планируется привести в порядок к 2019 году.