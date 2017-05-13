Тимошенко назвала дело о госизмене Януковича политизированным

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что дело о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича является политизированным. Об этом она заявила в эфире телеканала "112 Украина" .

По словам Тимошенко, "то, как сегодня работает украинская власть, она, по сути, строит путь для оправдания Януковича". Тимошенко заявила, что "там нет ничего, что происходит правильно".

"Во-первых, политизировали это дело и генпрокурор делает заявления о виновности Януковича, о виновности его окружения. Это первое основание, чтобы признать в Европейском суде это дело политически мотивированным. Потому что они не имеют права давать оценок, не имеют права политизировать процесс до вынесения приговора", - сказала она.

Во-вторых, как считает Тимошенко, нарушены все процедуры, которые "воспринимаются Европейским судом как правовые фундаментальные основополагающие".

"Нарушено все. Если Янукович будет лишен права на защиту, считайте, что это будет реабилитацией Януковича в европейских судебных инстанциях", - сказала политик.