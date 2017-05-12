Порошенко поймали на лжи по поводу безвизового режима со странами Америки и Азии

Украинский ресурс «Европейская правда» изучил заявление президента Петра Порошенко о том, что безвизовый режим с ЕС открывает гражданам страны возможность путешествовать в десятки стран Азии и Латинской Америки. Журналисты издания выяснили, что эта информация не соответствует действительности.

Соглашение о взаимной отмене виз между Евросоюзом и странами, находящимися за пределами европейского континента, не предусматривает автоматического снятия ими визового режима для третьих государств, в том числе Украины, сообщает портал.

Кроме того, 3 мая украинский МИД в ответе на запрос издания «Новинарня» указал, что введение безвизового режима с ЕС не значит, что при поездках в ряд других стран визы не нужны. В ведомстве отметили, что граждане смогут въезжать во все государства-члены Евросоюза (за исключением Великобритании и Ирландии), а также в четыре страны, которые входят в Шенгенскую зону: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Министерство также подчеркнуло, что «безвиз» с ЕС должен положительно повлиять на переговорный процесс по либерализации визового режима с государствами из «белого шенгенского списка». Это 60 стран и территорий, включая Черногорию, Австралию, Бразилию, Канаду, Сингапур.

«Европейская правда» также обратила внимание на слова Порошенко о том, что с отменой виз в отношениях с Евросоюзом открываются «четыре свободы». По утверждению журналистов, это тоже «неправда, поскольку по общепринятой терминологии "четвертой свободой" называют движение рабочей силы», а переговоры по этой теме пока не ведутся.

11 мая Совет Евросоюза утвердил решение о предоставлении украинцам права на безвизовые поездки. 17 мая должно состояться подписание соответствующего документа, который затем будет опубликован в Официальном журнале ЕС и спустя 20 дней вступит в силу.