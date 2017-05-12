Главные события пятницы

Кремль прокомментировал инцидент над Черным морем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают неоправданным риском перехват российским истребителем Су-30 американского самолета-разведчика над Черным морем. Об этом сообщает ТАСС.

Сбербанк будет выдавать кредиты по-новому

Сбербанк скоро запустит дистанционное оформление населению потребительских кредитов без визита в банк, сообщил зампред правления крупнейшего российского банка Александр Торбахов на пресс-конференции.

Избивший женщину в Москве водитель BMW дал показания

Водитель BMW X5, ставший фигурантом дела об избиении женщины в центре Москвы, не признал свою вину во время очной ставки. Об этом пострадавшая Мария Моисеева написала на своей странице в Facebook.

Обозначен срок ввода продуктовых карточек

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что программа продовольственной помощи малоимущим будет запущена «в лучшем случае» во второй половине 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.

В российской армии появятся особые части

Наиболее боеспособным соединениям российской армии будет присваиваться наименование "Ударное". Об этом со страниц газеты "Красная звезда" сообщил начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев

Синоптики пообещали москвичам возвращение весны

Синоптик из погодного центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, когда в Москву вернется весна. По его словам, жителям столицы не стоит опасаться повторения обильных дождей и снегопадов, прошедших накануне.

Родину-мать в Киеве сдали под рекламу VISA

Монументальную скульптуру в Киеве «Родина-Мать», которая располагается на правом берегу Днепра, сдали под рекламу американской платежной системы Visa. Световой баннер появляется у подножия памятника в ночное время суток. Также на монументе высвечивается название конкурса «Евровидение». Киевляене возмутились таким маркетинговым ходом.

Украина решила отказаться от трансляции ЧМ-2018