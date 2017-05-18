Президент Украины Петр Порошенко весьма энергично радовался после подписания соглашения о безвизовом режиме между Евросоюзом (ЕС) и его страной. Местный телеканал опубликовал видеозапись церемонии.

Украинский лидер вскидывал вверх большие пальцы, широко улыбался и даже заставил представителей ЕС сложить своеобразную пирамиду из их рук.

Документ в Страсбурге подписали президент Европарламента Антонио Таяни и министр внутренних дел и национальной безопасности Мальты Кармело Абела. Эта страна сейчас является председательствующей в Совете ЕС

Соглашение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и через 20 дней после публикации безвизовый режим для украинцев вступит в силу.

Согласно документу, граждане Украины смогут проводить в странах Шенгенской зоны 90 дней каждые полгода, для работы в ЕС или более длительного пребывания визы получать все равно придется.