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Минтранс: Каир официально не отказывался от специалистов России в аэропортах
У России нет официальных данных о том, что египетская сторона выступала против присутствия российских специалистов по авиабезопасности в аэропортах Египта. Об этом заявил глава Минтранса Максим Соколов, передает ТАСС.
"У меня нет официальной информации о том, что Каир выступает против присутствия наших специалистов", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
Ранее СМИ сообщали, что Каир не считает возможным постоянное присутствие российских специалистов в области безопасности в аэропортах Египта.
Соколов также добавил, что Египет не приглашал российских специалистов в мае.
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