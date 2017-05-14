Минтранс: Каир официально не отказывался от специалистов России в аэропортах

У России нет официальных данных о том, что египетская сторона выступала против присутствия российских специалистов по авиабезопасности в аэропортах Египта. Об этом заявил глава Минтранса Максим Соколов , передает ТАСС

"У меня нет официальной информации о том, что Каир выступает против присутствия наших специалистов", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее СМИ сообщали, что Каир не считает возможным постоянное присутствие российских специалистов в области безопасности в аэропортах Египта.

Соколов также добавил, что Египет не приглашал российских специалистов в мае.