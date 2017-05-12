40-летняя Свала Бьёргвинсдоуттир по возвращении в Рейкьявик может подвергнуться тюремному заключению за "ненадлежащее использование национального флага во время конкурса". Обвинение в адрес певицы огласила руководитель скаутской исландской организации, которая считается Хранителем национального флага.

По мнению молодёжного лидера, Свала нарушила два общеизвестных канона.

Во-первых, на национальном флаге нельзя что-либо дорисовывать или дописывать.

Во-вторых, флаг можно поднимать исключительно на флагштоке, - а не запускать в небо на воздушных шариках. Коль символ государства взлетел на шариках, он непременно упадет на землю, что категорически запрещено.

За вышеперечисленные "надругательства" даме грозят денежные штрафы, а то и год тюремного заключения.