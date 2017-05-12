«Вы просто мясо»: бойцы ВСУ получают смс с угрозами

Украинские солдаты получают смс-сообщения с угрозами и оскорблениями. Специалисты заявляют, что это новая форма информационной войны, эквивалент листовок, которые ранее сбрасывали на поле боя. Об этом сообщает Associated Press

«Украинские вооруженные силы - просто мясо для своих командиров», «Ваши тела найдут, когда растает снег», «Пока украинские солдаты воют, президент Петр Порошенко набивает свои карманы», «Парни, Параша продала нас янки, а вместо этого пойдем в атаку на Киев», - указано в сообщениях.

По мнению профессора общественной дипломатии из университета Киото Нэнси Сноу, данные сообщения являются пропагандой.

Однако установить того, кто занимается отправкой данных сообщений, пока не удалось.