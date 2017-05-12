Прокуратура назвала предварительную версию взрыва в Риме

При взрыве у почтового отделения в центре Рима, по последним данным, никто не пострадал, заявила пресс-атташе посольства РФ в Италии Мария Кучук.

"Речь, предварительно, идет о самодельном взрывном устройстве, в результате никто не пострадал, мы следим за сообщениями итальянской стороны", — заявила Кучук РИА Новости

Взрыв произошел в пятницу утром на улице Авентино в центре итальянской столицы. Взорвалось примитивное устройство, которое было заложено между двумя автомашинами, припаркованными на стоянке у почтового отделения. По другим данным, в частности, как отмечает влиятельная римская газета Il Messaggero, взрывных устройств, начиненных горячей жидкостью, было два.

По сообщению телеканала Rainews24, римская прокуратура открыла расследование по факту взрыва. В качестве одной из предварительных версий рассматривается протестная акция местных анархистов.