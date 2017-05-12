"Нас не перепутать": Порошенко рассказал, чем обернется для граждан Украины "развод с Российской империей"

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, чего могут ожидать граждане Украины после начала действия безвизового режима с европейскими странами. Об этом сообщает телеканал "1+1".

Глава государства выразил мнение, что теперь паспорт Украины станет привлекательным в глазах мирового сообщества. При этом он говорил в первую очередь о туристическом потенциале.

"Украинский паспорт войдет в 40 наиболее привлекательных паспортов мира относительно возможностей путешествий. Уже гордишься украинским паспортом, и это очень важное достижение. Уже никто нас не перепутает ни с одной страной мира, и я хочу всех с этим поздравить", - высказал свое мнение Порошенко.