Ассанж заявил, что подаст в суд на Майка Роджерса, если тот возглавит ФБР

Ранее СМИ сообщали, что Роджерс, бывший председатель комитета по разведке палаты представителей США, является одним из возможных кандидатов на пост директора ФБР после увольнения Джеймса Коми.

"ФБР должно говорить правду, а не врать. Трамп может выбирать кого угодно, но если это будет Роджерс, я подам на него в суд в тот же день", — написал Ассанж в своем микроблоге в Twitter.

Ассанж ссылается на сообщение WikiLeaks о том, что Роджерс оклеветал активиста, когда в телеинтервью заявил, что он разыскивается по обвинению в "насилии против несовершеннолетней".

Громкий скандал вокруг WikiLeaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США в конце ноября 2010 года. Ассанж в настоящее время находится на территории Великобритании и укрывается в посольстве Эквадора, где ему было предоставлено политическое убежище. Британский верховный суд постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию, власти которой обвиняют его в преступлениях сексуального характера. Сам основатель WikiLeaks ранее признавался, что опасается передачи властям США, где ему может грозить смертная казнь.