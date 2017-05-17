NYT: Трамп просил Коми прекратить расследование в отношении Флинна

"Надеюсь, ты сможешь замять эту ситуацию", - сказал Трамп, согласно докладной записке Коми.

Газета пишет, что таким образом Трамп действительно пытался помешать расследованию связей его команды с Россией. Однако Белый дом опроверг заявления о том, что президент каким-либо образом пытался прекратить расследование.

"Президент никогда не просил Коми или кого бы то ни было прекратить расследование, в том числе расследование в отношении генерала Флинна", - гласит заявление Белого дома.

Трамп уволил Коми 9 мая в связи с тем, что тот "плохо справлялся с работой". Флинн, бывший советник Трампа, был вынужден подать в отставку в середине февраля из-за его контактов с российским послом Сергеем Кисляком , о которых он не уведомил главу государства.

Ранее СМИ писали, что Флинна предупреждали об опасности контакта с послом России.