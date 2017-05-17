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NYT: Трамп просил Коми прекратить расследование в отношении Флинна
В феврале президент США Дональд Трамп во время встречи с Джеймсом Коми, который на тот момент был директором ФБР, попросил прекратить расследование в отношении экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на докладную записку Коми по итогам его беседы с президентом.
"Надеюсь, ты сможешь замять эту ситуацию", - сказал Трамп, согласно докладной записке Коми.
Газета пишет, что таким образом Трамп действительно пытался помешать расследованию связей его команды с Россией. Однако Белый дом опроверг заявления о том, что президент каким-либо образом пытался прекратить расследование.
"Президент никогда не просил Коми или кого бы то ни было прекратить расследование, в том числе расследование в отношении генерала Флинна", - гласит заявление Белого дома.
Трамп уволил Коми 9 мая в связи с тем, что тот "плохо справлялся с работой". Флинн, бывший советник Трампа, был вынужден подать в отставку в середине февраля из-за его контактов с российским послом Сергеем Кисляком, о которых он не уведомил главу государства.
Ранее СМИ писали, что Флинна предупреждали об опасности контакта с послом России.
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