Джентльмены удачи

Франсиско Эррера Аргета по кличке Дон Чико тщательно подготовился к побегу из тюрьмы. Он надел юбку, парик и каблуки, нарумянил щеки и покрыл ногти розовым лаком. Заключенный надеялся, что надзиратели примут его за женщину и отпустят, но не повезло: его выдал голос. «Лента.ру» собрала необычные истории побегов из тюрьмы, требовавшие не только хорошей подготовки, но и поразительной удачи.

Когда охранник заметил в ограде дыру, руководству британской тюрьмы «Паркхерст» понадобилось почти тридцать минут, чтобы выяснить, кто именно пропал. Отсутствовали заключенные Эндрю Роджер, Кейт Роуз и Мэтью Уильямс . Один из них был подрывником, другой — опытным слесарем, а третий знал, как управлять самолетом. Идеальная команда для бегства из застенков на острове в проливе Ла-Манш.

Троица долго планировала побег. Слесарь по памяти сделал копию ключа главного надзирателя, открывающего почти каждую дверь, изготовил самодельный пистолет и сварил из труб семиметровую стальную стремянку. Последнее было труднее всего: в отличие от ключа и пистолета, лестницу не спрячешь в кармане. Друзья сумели передать им с воли патроны и наличные — 200 фунтов стерлингов.

В день бегства все трое отправились в спортзал с другими заключенными. Никто не заметил, когда они отделились от группы и скрылись за дверью для охраны. Несколько раз воспользовавшись ключом, чтобы отпереть закрытые замки, беглецы добрались до ограды, проделали отверстие в сетке, а затем перелезли через внешнюю стену по стремянке. Никто не остановил их. Надзиратели узнали о побеге лишь спустя два с половиной часа.

Позже выяснилось, что сотрудники, которые должны были следить за камерами видеонаблюдения, были плохо обучены. Кроме того, им приходилось часто отвлекаться для выполнения других обязанностей. Сигнализации тоже не было, хотя руководство исправительного заведения пыталось выбить средства на ее установку почти двадцать лет. Многочисленные жалобы и запросы не давали результата.

После побега в тюрьме воцарился хаос. Надзиратели не знали, что делать дальше и кому звонить. У раций и фонариков отсутствовали батарейки, а единственная карта местности оказалась «слепой» фотокопией, непригодной для использования. «Такой побег мог произойти в любое время с теми же шансами на успех», — пессимистично заключили авторы доклада, подготовленного после расследования происшествия.

Хоть и с запозданием, но полиция развернула поисковую операцию. За шесть дней 250 полицейских с собаками перерыли весь остров. Беглецов искали с вертолетов, сканировали окрестности с помощью радара, но те как сквозь землю провалились. У парома, на котором можно добраться до британского берега, их тоже не видели.

У них был другой план: они хотели угнать самолет. Ничто не помешало им добраться до местного аэродрома, но там удача отвернулась. На взлетной полосе стояла только маленькая спортивная Cessna, рассчитанная на двоих. Другие самолеты оказались заперты в ангарах. Беглецы пытались завести хотя бы ее, но ничего не вышло. Вскоре они попались, причем по чистой случайности: их заметил надзиратель, возвращавшийся с работы в город.

Американец Ричард Макнейр пытался ограбить зернохранилище, убил свидетеля и получил неожиданно строгое наказание — два пожизненных срока. Тогда-то и раскрылся его настоящий талант: оказалось, что Макнейра очень трудно удержать за решеткой.

Свой первый побег он совершил сразу после задержания. Когда его пристегнули к стулу, он ухитрился незаметно выудить из кармана гигиеническую помаду, смазал ею руки, выскользнул из наручников и бросился наутек. Три следователя, находившиеся в комнате, кинулись за ним, но погоня не задалась. Первый ударился о дверь, другой оступился и сломал пяточную кость, а третий не вполне оправился после операции на колене. Макнейр выскочил на улицу и был таков.

Везение оказалась недолгим: через час его заметили в центре города. Когда здание окружила полиция, беглый преступник вылез из окна третьего этажа и прыгнул на растущее рядом дерево, но ветка подломилась. Беглец рухнул на землю, повредил спину и оказался в руках стражей порядка.

Макнейр попал в тюрьму штата Северная Дакота. Там он основал тюремную газету, чтобы под видом сбора материала для статей изучать исправительное учреждение, искать слабые места в безопасности и заводить полезные знакомства. На следующий побег он решился лишь спустя несколько лет.

Однажды вечером Макнейр с парой знакомых отправились на тюремный киносеанс. Кроме них в зале никого не было: охрана осталась в коридоре, а других заключенных фильм не заинтересовал. Мужчины не стали медлить: сняли потолочные панели и один за другим забрались в вентиляцию, пролезли по трубам и оказались на улице в одном из немногих мест, где нет сторожевых башен. Заметить их с другого края тюрьмы мешало заходящее солнце. Беглецы беспрепятственно перелезли через ограду, спрыгнули на крышу помещения для встреч, а с него — на лужайку. Свобода!

Первый беглец попался через несколько часов. Другого поймали через несколько дней. Макнейр изменил внешность и скрывался почти десять месяцев, но в итоге полиция настигла и его. На этот раз его упрятали в тюрьму строгого режима. Вольности вроде тюремной газеты там не приветствовались. Макнейр устроился на тюремную фабрику и целыми днями ремонтировал почтовые сумки. Именно там у него созрел новый план.

Когда охранники ушли на обед, Макнейр устроил на поддоне с готовыми сумками тайник и спрятался внутри. Чтобы не задохнуться, он взял с собой дыхательную трубку. Вскоре пришли рабочие с подъемником и, не заметив заключенного, увезли его поддон на неохраняемый склад. Макнейр дождался, когда рядом никого не осталось, выбрался из груды сумок и вышел на волю.

Через несколько часов его остановил местный полицейский. Макнейр хладнокровно соврал, что его зовут Роберт Джонс , он приехал к брату и занимается бегом трусцой. «А у нас тут кто-то сбежал», — дружелюбно сообщил полицейский. Макнейр поклялся, что несмотря на внешнее сходство он определенно не беглец. После пары телефонных звонков полицейский пожелал ему удачи и отпустил. Преступника снова спасло потрясающее везение.

Макнейр скрывался от полиции больше года. После поимки его отправили в знаменитую тюрьму в Колорадо, пользующуюся репутацией второго Алькатраса. Новый побег маловероятен. Впрочем, кто знает? «Это очень терпеливый и расчетливый мошенник, — говорит охранявший его надзиратель Патрик Брэнсон. — За решеткой, конечно, хватает мошенников, но все они не очень удачливы, иначе их бы тут не было. Макнейр отличается от них абсолютной фиксацией на бегстве».

«Поймаешь их раз, два раза, но на третий раз они уже знают, что делают», — оправдывался представитель парижской полиции Тьерри Булюк, когда Мишель Вожур сбежал в четвертый раз. Больше побегов он любил только ограбления банков. В одном интервью знаменитый французский преступник заявил, что его определение слово «тюрьма» не совпадает со словарным. Он считает, что тюрьмами называют места, из которых надо бежать.

Для своего первого побега Вожур украл сыр и несколько месяцев прятал его, пока не представился случай сделать отпечаток ключа на поясе надзирателя. Другое бегство он провернул при помощи самодельной конструкции из куска мыла, батарейки и щипчиков для ногтей. Вожур сумел убедить надзирателей, что это пистолет, и даже взял несколько заложников.

На воле преступник женился на девушке по имени Надин. Она пыталась убедить его бросить криминал и жить честно, но безуспешно: через год он затеял еще одно ограбление и снова угодил за решетку. Чтобы снизить риск нового побега, его каждые несколько месяцев переводили в другую тюрьму. Не помогло, потому что на этот раз побег готовил не сам Вожур, а его жена.

Она три года под чужим именем ходила на курсы пилотов. В назначенный день взяла напрокат вертолет и лично повела его к тюрьме «Санте» в Париже, в которой сидел Вожур. Тем временем он напугал надзирателя персиком, замаскированным под гранату, и выбрался на крышу. Надин, игнорируя предупреждения по радио, подлетела к тюремному корпусу и сбросила мужу веревку. Через несколько минут вертолет приземлился возле студенческих общежитий, из него выскочили женщина и двое мужчин, пересели в ожидающий автомобиль и скрылись.

В полиции вполне допускали, что после такого дерзкого побега преступник надолго заляжет на дно, однако они недооценили Вожура. Всего через несколько месяцев грабитель не удержался, опять пошел на дело и во время перестрелки получил пулю в голову. Он остался жив, но впал в кому. Когда очнулся в тюремной больнице, потребовались долгие тренировки, чтобы вернуть контроль над частично парализованным телом. Впрочем, это не помешало ему жениться во второй раз.

Вожур уговорил новую супругу пойти по стопам Надин и тоже научиться водить вертолет, но она оказалась не такой удачливой и после двух попыток вызволить мужа сама попала в тюрьму. Преступнику пришлось отбыть весь срок. Когда он вышел на свободу, его спросили, что было труднее всего. «Не сбежать», — ответил Вожур.