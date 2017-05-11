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В Белом доме прокомментировали ситуацию вокруг фотосъёмки встречи Трампа с Лавровым
Допуск фотокорреспондента агентства ТАСС на встречу президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова был осуществлён при соблюдении всех необходимых процедур. Об этом в ходе брифинга заявила заместитель официального представителя Белого дома Сара Сандерс.
«Надлежащий протокол был соблюдён при этих процедурах», — подчеркнула Сандерс.
Ранее фотокорреспондент Александр Щербак, освещавший встречу Лаврова и Трампа, назвал абсурдными обвинения американских СМИ в связи с публикацией фотографий с мероприятия.
Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала материал CNN про «обман» с фотосъёмкой встречи Трампа и Лаврова.
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