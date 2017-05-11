В Белом доме прокомментировали ситуацию вокруг фотосъёмки встречи Трампа с Лавровым

«Надлежащий протокол был соблюдён при этих процедурах», — подчеркнула Сандерс.

Ранее фотокорреспондент Александр Щербак, освещавший встречу Лаврова и Трампа, назвал абсурдными обвинения американских СМИ в связи с публикацией фотографий с мероприятия.