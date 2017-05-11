Асад рассказал, когда закончится война в Сирии

Сирийский президент Башар Асад в интервью белорусскому телеканалу заявил, что четыре зоны деэскалации в Сирии дают шанс боевикам сложить оружие, после чего последует амнистия и начало политического урегулирования. Любые попытки нарушить соглашение об этих зонах будут пресечены военными Сирии и РФ при поддержке Ирана и «Хеболлы», подчеркнул он.

«Зоны деэскалации в Сирии направлены, в первую очередь, на безопасность гражданских и возможность для желающих сложить оружие», - добавил он.

При этом, его словам Асада, переговоры по урегулированию в САР, прошедшие в Женеве ничего не принесли, а результативность переговоров в Астане покажет время.

Также сирийский лидер заявил, что не пойдет ни на какие уступки, если речь идет о независимости и суверенитете Сирии.