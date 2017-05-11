Сестра Савченко назвала фейковой страницу Надежды во ВКонтакте с заявлением про силовиков

Сестра депутата Вера Савченко заявила украинскому порталу «Страна.ua», что страница в соцсети ВКонтакте является фейковой и не имеет никакого отношения к Надежде.

«Через неё уже неоднократно шли провокационные вбросы. До этого там же был пост о том, что Надя якобы скорбит по Гиви», — рассказала сестра Надежды Савченко.

Ранее сообщалось, что Надежда Савченко опубликовала на своей странице во ВКонтакте сообщение, в котором назвала украинских военнослужащих, участвующих в операции в Донбассе, «быдлом», которое «убивает за деньги собственный народ».