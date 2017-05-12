Турчинов: Россия отработает на учениях наступление на Литву и Польшу

«Агрессивная политика» России проявляется в подготовке совместных с Белоруссией учений «Запад-2017», на которых «будут отрабатываться наступательные операции», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов . Турчинов, слова которого приводятся в сообщении на сайте СНБОУ, заявил, что задачей совместных российско-белорусских учений является «проверка готовности войск к проведению широкомасштабных операций при жестких временных ограничениях на их подготовку».

Глава СНБОУ также утверждает, что на учениях планируется отработать «создание калининградского коридора, что в условиях реальной операции невозможно без агрессии против Литвы и Польши».

Турчинов заявил, что Москва «применяет в отношении соседей технологии втягивания и подвязки к орбите своих интересов».