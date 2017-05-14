Трамп заявил о желании знать правду о хакерских атаках перед выборами в США

«Если хакерские атаки были, то кто их совершил? Я хочу знать правду», — сказал Трамп, говоря о разбирательстве по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы, состоявшиеся в 2016 году. Лидер США заявил, что «хочет добраться до подноготной» происшедшего во время предвыборной кампании и не собирается мешать расследованию, которое ведут палата представителей Конгресса и ФБР

«Я хочу, чтобы они расследовали быстро. Но еще больше я заинтересован в том, что они расследовали правильно», — отметил президент.

Также Трамп дал понять, что не считает нужным создание специальной комиссии по расследованию «вмешательства России» в выборы президента США. «Не думаю, что это нужно», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности возникновения подобной рабочей группы. Также он отметил, что его «ничего не связывает с Россией».

В США после выборов президента проводится расследование предполагаемого внешнего вмешательства в предвыборную кампанию. Инициаторы разбирательства, многие из которых являлись сторонниками Демократической партии и ее кандидата Хиллари Клинтон , возлагают на Россию ответственность за серию кибератак против американских политических организаций. ЦРУ , ФБР и АНБ ранее подготовили доклад, в котором утверждалось, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию для того, чтобы добиться победы Трампа. Москва последовательно отвергает все подобные обвинения.