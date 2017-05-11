Канада построит на Украине «открытое правительство»

Оттава запускает программу демократизации Украины, на которую готова потратить $19,5 млн. На эти средства в том числе будет создано «открытое правительство», которое должно снизить уровень коррупции в стране. На схожие цели Евросоюз и США уже выделяли десятки миллионов долларов, однако украинское государство до сих пор возглавляет рейтинг самых коррумпированных стран Европы.

Любой каприз за ваши деньги

Канада займётся продвижением демократии на Украине, стимулированием экономического роста, созданием открытого правительства и повышением подотчётности власти в Киеве и в регионах. Соответствующий проект опубликован на портале Федерации канадских муниципалитетов.

В Оттаве планируют отправить в Киев федеральных экспертов и чиновников, которые помогут обеспечить экономический подъём страны и повысить участие граждан в политических процессах.

«Проект предусматривает поддержку экспертов Федерации канадских муниципалитетов (FCM) своим украинским коллегам в деятельности, направленной на обеспечение экономического роста и участия всех граждан в формировании будущего своего локального сообщества и всей страны в целом», — заявлено в описании программы.

Программа «рассчитана на пять лет и финансируется в размере $19,5 млн».

На прозрачную систему

Одним из главных направлений проекта станет создание в Киеве «открытого правительства», то есть повышение подотчётности и прозрачности украинских властей.

«Сейчас Украина проводит демократические реформы, и национальные, региональные и местные власти признают, что процесс принятия решений должен быть максимально прозрачным, включать все заинтересованные стороны и учитывать интересы и приоритеты граждан и бизнес-сообщества. Эффективного диалога и сотрудничества властей и населения можно добиться посредством введения модели «открытого правительства», — говорится в документе.

Кроме того, Канада планирует «повысить квалификации местных чиновников и предоставить им возможности для профессионального роста в сфере демократического управления, развития местной экономики, а также привлечения инвестиций и торговли». В планах Оттавы «расширить возможности региональных и местных органов управления в сфере ведения межправительственного диалога и комплексного планирования экономического развития».

Спешат на помощь

Примечательно, что последние месяцы правительство Канады активно сотрудничает с Киевом в самых разных сферах. Так, в апреле этого года министерства обороны Украины и Канады договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает пресс-служба министра обороны Украины Степана Полторака.

По мнению политика, такое сотрудничество с Канадой необходимо из-за многократных кибератак России на информационные системы Украины. Однако доказательств вмешательства русских хакеров политик не предоставил.

«Министерство обороны Украины будет сотрудничать с Канадой по многим вопросам, в том числе связанным с киберзащитой. Это очень актуально ввиду того, что за последние три года Российская Федерация осуществила более семи тысяч кибератак на Украину. Считаю это направление сотрудничества также чрезвычайно важным для совместного обсуждения и противодействия угрозам», — заявил министр обороны Украины Степан Полторак

Кроме того, в марте 2017 года Верховная Рада ратифицировала соглашение о свободной торговле с Канадой.

Впрочем соглашение не сильно повлияло на торговые отношения между странами, считают эксперты украинского Института экономических исследований и политических консультаций.

«По нашим расчётам, отмена пошлин будет стимулировать увеличение украинского экспорта в Канаду на 4%, — говорят эксперты. — Переоценивать влияние Соглашения тоже не стоит. В 2016 году украинский экспорт в Канаду составил около 29 млн долларов США, что меньше, чем 0,1% от всего экспорта (для сравнения, экспорт в ЕС составляет 37%). Очевидно, что, даже если объемы экспорта возрастут в несколько раз, значение Канады как торгового партнёра останется небольшим».

Попытки – не пытки

Отметим, что коррупция и непрозрачность власти на Украине — проблемы, с которыми уже не один год пытаются справиться и Евросоюз, и Великобритания, и Соединённые Штаты.

Так, в конце 2016 госдепартамент США выделил $800 тысяч для финансирования украинских общественных организаций, которые будут контролировать местные органы власти на предмет коррупции и сотрудничать с местными СМИ.

Затем Америка выделила ещё около $20 млн на повышение подотчётности киевской власти, усиление контроля жителей за действиями чиновников, обеспечение верховенства закона в стране и приведение законодательной среды Украины в соответствие с европейскими стандартами.

В марте текущего года Штаты выделили на подобные реформы в Киеве ещё $54 млн. Соответствующий межправительственный договор подписали первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и директор миссии агентства США по международному развитию Сьюзен Фриц

Согласно договору, средства пойдут на поддержку критически важных реформ, на борьбу с коррупцией и развитие демократии.

Отметим, ни Белый Дом, ни Госдепартамент не сообщают о том, куда «утекают» миллионы средств американских налогоплательщиков, и каких результатов удалось добиться Вашингтону в Киеве. Однако сам президент Украины Пётр Порошенко выразил недовольство ходом борьбы с коррупцией в стране.

«Мы создали независимую антикоррупционную инфраструктуру. Сейчас мы создаём новый Верховный суд. Но антикоррупционными результатами я недоволен», — заявил Порошенко.

Миллионы из Копенгагена

Интересно, что борьбой с украинской коррупцией и неэффективностью госуправления с 2015 года занимается и правительство Дании.

Министерство иностранных дел королевства в 2015 году открыло программу по антикоррупционным мероприятиям на Украине, а также по защите прав человека в стране. На эти цели было выделено около $10 млн.

Данных о результатах своей деятельности МИД Дании не предоставил. Однако в минувшем месяце в королевстве объявили о выделении ещё $65 млн на поддержку украинских реформ.

Так, Дания выделяет десятки миллионов из своего бюджета на поддержку реформ на Украине в сферах повышения подотчётности государственного управления, борьбы с коррупцией и энергетики. Об этом по итогам встречи с украинским лидером Петром Порошенко заявил премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен . Расмуссен также подчеркнул необходимость сохранения международного давления на Россию.

Видимая рука Запада

Средства на продвижение реформ на Украине активно выделяет и Евросоюз. Так, по данным Европейского суда аудиторов, с 2007 по 2015 год ЕС выделил Украине €1,6 млрд в виде грантов, а также €3,4 млрд в качестве займов.

Проанализировав использование европейского финансирования на Украине, организация пришла к выводу, что деньги ЕС тратятся неэффективно, а Украина остаётся самой коррумпированной страной в Европе.

«Результаты реформ, которые удалось осуществить на сегодняшний день, остаются неустойчивыми», — отмечается в документе Европейского суда аудиторов.

Однако несмотря на то что в Европе признали неэффективность выделения средств в целях содействия различным изменениям на Украине, ЕС продолжает финансировать различные программы в стране.

В частности, в начале апреля Евросоюз выделил Украине €600 млн на экономические реформы.

«Сегодня ЕС перечислил Украине второй транш в размере €600 млн в качестве финансовой помощи для стабилизации и проведения реформ в экономике», — отметил президент страны Пётр Порошенко.

Кроме того, 3 апреля Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Украине транша в $1 млрд. В сообщении фонда говорится, что «украинская экономика показывает желанные признаки восстановления».

В результате общий объём выделенной помощи составит порядка $8,4 млрд.

Лидер не того рейтинга

Кроме того, согласно недавнему исследованию аудиторской компании Ernst & Young, Украина заняла первое место в рейтинге коррумпированности среди 41 государства Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки (EMEIA).

О высоком уровне коррупции практически во всех сферах — от медучреждений и университетов до налоговых органов и судов — постоянно говорят эксперты. Средний размер взятки в этом году, по данным телеканала «Громадский», составляет около €1,4 тыс., что в пять раз больше средней зарплаты.

Отметим, в США считают, что коррупция на Украине добралась и до ядерной отрасли. В частности, в американских СМИ пишут, что взяточничество в таком серьёзном вопросе может стать причиной новой аварии, подобной той, что произошла на Чернобыльской АЭС.

«Проблемы, возникшие перед Украиной в атомной энергетике, многогранны, но главная из них — коррупция, которая порождает безответственность и халатность в управлении критически важной инфраструктурой», — пишет издание The Washington Times.

Музыка вас связала

Непрозрачность государственного финансирования и коррупция стали проблемами даже при организации Евровидения в Киеве.

В частности, подавший в отставку генеральный директор Национальной телекомпании Украины (НТКУ) Зураб Аласания , заявил, что одна из причин его ухода — отсутствие в стране легального и прозрачного пути финансирования песенного конкурса. По его словам, в процессе подготовки к Евровидению появились сопутствующие расходы «весом в десятки миллионов евро».