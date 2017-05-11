Министерство обороны США рассказало, как снимать НЛО

Министерство обороны США опубликовало рассекреченные документы, среди которых оказалась инструкция по ведению съемки НЛО.

Фото: army.mil

Так, в тексте инструкции по записи и обработке визуальных информационных материалов , датированной октябрем 2002 года, имеется раздел C5.21, в котором даются рекомендации по тому, как следует фиксировать неопознанные летающие объекты (НЛО) и другие необычные небесные явления .

Американским военным предписывается отснять НЛО на пленку, сделать копии негативов и незамедлительно отослать копии снимков главному командованию.