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Министерство обороны США рассказало, как снимать НЛО

Министерство обороны США опубликовало рассекреченные документы, среди которых оказалась инструкция по ведению съемки НЛО.

Фото: army.mil

Так, в тексте инструкции по записи и обработке визуальных информационных материалов , датированной октябрем 2002 года, имеется раздел C5.21, в котором даются рекомендации по тому, как следует фиксировать неопознанные летающие объекты (НЛО) и другие необычные небесные явления .
Американским военным предписывается отснять НЛО на пленку, сделать копии негативов и незамедлительно отослать копии снимков главному командованию.
Ранее в начале этого года ЦРУ опубликовало свой архив, состоящий из 13 миллионов страниц, среди которых есть документы о предполагаемых появлениях НЛО и засекреченном ранее военном проекте Stargate, в рамках которого американцы проводили исследования сверхъестественных человеческих способностей.
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