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Поза Климкина у стола Трампа рассмешила соцсети
В социальных сетях смеются над снимками министра иностранных дел Украины Павла Климкина с президентом США Дональдом Трампом. Фотографии появились на сайте украинского МИД, в Facebook посольства этой страны и в Twitter дипломата, который 10 мая был принят в Белом доме.
Ранее в тот же день с американским лидером встретился глава российской дипломатии Сергей Лавров. Фото доступно на страницах МИД России в соцсетях.
Комментаторы сравнивают кадры с двух встреч и иронизируют по поводу позы Климкина.
Издание «Политнавигатор» нашло в интернете картинку, которая намекает на сходство одного из снимков главы украинского МИД с кадром из фильма «Жмурки».
Краткое содержание визита Климкина к Трампу: «К ноге. Хороший Климкин. Он у вас привитый?» pic.twitter.com/ja2aeSrIDE— Руслан Осташко (@RuslanOstashko) 11 мая 2017 г.
Карлик-лакей слушает... #Климкин pic.twitter.com/78Xjo4rs5V— ЗЛОЙ КОЛОРАД (@abatsia) 11 мая 2017 г.
И стоит Климкин,вроде бы,во весь рост,но на коленях! #США #страна404 pic.twitter.com/F4EmipAyeE— хабицов влад (@_2777489098552) 11 мая 2017 г.
Маленький Климкин карабкается к Трампу по табуреткам: https://t.co/IEGtwClVst#Трамп #Белыйдом #карикатура pic.twitter.com/CXDIvCAmA9— Телеканал ЗВЕЗДА (@zvezdanews) 11 мая 2017 г.
-Серега,покури пока, счас я только человечка за пивом отправлю.. pic.twitter.com/JsVLpgfjKF— бывший опер (@SdibqJgth) 11 мая 2017 г.
Фото: страница в «Одноклассниках»
В свою очередь украинская газета «Вести» пообщалась со специалистами по поводу фотографий Климкина и Трампа. «В отношениях с американцами допускается отступление от дипломатического протокола. Ведь именно американцы первыми начали ломать строгие правила. Например, приходить на встречи с чипсами. Но позы нашего министра и американского президента читаются явно — Трамп уверен в себе, а Климкин неуверенно стоит на ногах и нуждается в опоре», — отметил эксперт-международник Андрей Мишин. По его мнению, опубликованные снимки, среди которых нет кадров с рукопожатием, свидетельствуют, что это были не официальные переговоры, а неформальная встреча.
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