Поза Климкина у стола Трампа рассмешила соцсети

В социальных сетях смеются над снимками министра иностранных дел Украины Павла Климкина с президентом США Дональдом Трампом . Фотографии появились на сайте украинского МИД , в Facebook посольства этой страны и в Twitter дипломата, который 10 мая был принят в Белом доме.

Ранее в тот же день с американским лидером встретился глава российской дипломатии Сергей Лавров . Фото доступно на страницах МИД России в соцсетях.

Комментаторы сравнивают кадры с двух встреч и иронизируют по поводу позы Климкина.

Издание «Политнавигатор» нашло в интернете картинку, которая намекает на сходство одного из снимков главы украинского МИД с кадром из фильма «Жмурки».

-Серега,покури пока, счас я только человечка за пивом отправлю.. pic.twitter.com/JsVLpgfjKF — бывший опер (@SdibqJgth) 11 мая 2017 г.

Фото: страница в «Одноклассниках»